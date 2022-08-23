«Бенфика» разгромила киевское «Динамо» и вышла в групповой этап Лиги чемпионов

«Бенфика» разгромила киевское «Динамо» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 3:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Отличились Николас Отаменди (27-я минута), а также Рафаэл Силва (40-я) и Давид Нерес (42-я).

Напомним, первая встреча прошла в Польше и завершилась в пользу «Бенфики» – 2:0. Таким образом, команда Роджера Шмидта выиграла противостояние с общим счетом 5:0 и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Добавим, что жеребьевка состоится 25 августа и начнется в 18.00 по Москве.