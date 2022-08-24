Стал известен лучший футболист сезона-2021/22 по версии УЕФА

УЕФА решил вручить приз лучшего игрока сезона форварду «Реала» Кариму Бензема. Об этом сообщает испанская газета.

34-летний нападающий получит награду 25 августа на торжественной церемонии.

В прошлой кампании Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Он провел 12 матчей и забил 15 мячей, став победителем турнира. Кроме того, француз забил 27 голов и отдал 12 ассистов в испанской Примере, а его команда стала чемпионом страны.

Добавим, что на награду также претендовали вратарь «Реала» Тибо Куртуа и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.