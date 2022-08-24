Тимофеев назвал лидеров чемпионского «Спартака». Глушакова в этом списке не оказалось

Бывший футболист «Спартака» Артем Тимофеев назвал тройку лучших игроков чемпионского состава в сезоне-2016/17.

По его словам, это вингер Квинси Промес, а также нападающий Луис Адриано и полузащитник Фернандо.

«С Квинси чувствуешь себя уверенно, знаешь что он поможет, всегда добежит и доиграет. В нем есть изюминка, что он может решить исход матча.

Луис Адриано быстро вжился, хоть он и знал чуть‑чуть русский язык, потому что играл в «Шахтере». Как и Фернандо. Эти три человека играли определяющую роль в «Спартаке», – заявил Тимофеев в эфире «Матч Премьер».