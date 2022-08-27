Защитник АЕКа Марио Митай стал игроком «Локомотива»

Футболист АЕКА Марио Митай продолжит карьеру в чемпионате России. Сегодня, 27 августа, защитник подписал пятилетний контракт с «Локомотивом» и будет выступать за новую команду под номером 12.

«Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность. Причем даже не из-за номера, а в принципе из-за того факта, что я буду носить футболку клуба. Надеюсь, я смогу показать, что готов носить эту майку и этот номер», – сказал новичок после подписания договора.

Напомним, 19-летний Митай – воспитанник греческого клуба. За первую команду он провел 16 матчей и отдал две результативные передачи. К слову, с 2020 года футболист вызывается в сборную Албании.