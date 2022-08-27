Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Пари НН» – «Динамо»: Фернандес удален с поля

В субботу, 27 августа, в Нижнем Новгороде проходит встреча 7-го тура российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Динамо».
27 августа 2022 16:31

Футболисты «Динамо» обыгрывают «Пари НН» в выездном матче чемпионата России.

На 17-й минуте встречи счет точным ударом с пенальти открыл полузащитник москвичей Даниил Фомин. Спустя 12 минут нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых. В начале второго тайма нападающий нижегородцев Николай Калинский сократил разницу в счете.

Отметим, что на 66-й минуте с поля за вторую желтую карточку с поля был удален защитник бело-голубых Роберто Фернандес.

На данный момент идет второй тайм встречи, счет 2:1 в пользу «Динамо».

Добавим, что после шести туров РПЛ «Динамо» с 12 очками занимало пятое место в турнирной таблице чемпионата, «Пари НН», имея в активе пять очков, располагался на 13-й строчке.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Динамо» упустило победу в матче с «Пари НН»
«Динамо» упустило победу в матче с «Пари НН»
Игра 7-го тура чемпионата России завершилась вничью.
27.08.2022 16:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Пари НН» – «Динамо»: Стоцкий сравнял счет в матче
В субботу, 27 августа, в Нижнем Новгороде проходит встреча 7-го тура российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Динамо».
27.08.2022 16:34
Футбол
«Пари НН» – «Динамо»: Фернандес удален с поля
В субботу, 27 августа, в Нижнем Новгороде проходит встреча 7-го тура российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Динамо».
27.08.2022 16:31
Футбол
«Пари НН» – «Динамо»: Калинский сократил разницу в счете
В субботу, 27 августа, в Нижнем Новгороде проходит встреча 7-го тура российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Динамо».
27.08.2022 16:24
Футбол
Максименко – в стартовом составе «Спартака» на гостевой матч с «Факелом»
Встреча стартует в 17.30 по столичному времени.
27.08.2022 16:23
Футбол
Гол Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» гостевую победу над «Саутгемптоном»
«Красные дьяволы» выиграли в 4-м туре АПЛ.
27.08.2022 16:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» договорился с «Лестером» о переходе Фофана
Лондонский клуб заплатит более 80 миллионов евро за трансфер французского защитника
27.08.2022 15:56
Футбол
«Динамо» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма
Игра проходит в Нижнем Новгороде.
27.08.2022 15:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Атлетико» собирается купить защитника «Тоттенхэма» Регилона
«Матрасникам» нужно будет выиграть конкуренцию у нескольких клубов.
27.08.2022 15:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Пари НН» – «Динамо»: Тюкавин удвоил преимущество москвичей
В субботу, 27 августа, в Нижнем Новгороде проходит встреча 7-го тура российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Динамо».
27.08.2022 15:33
Футбол
«Сделал два удара — и лег». Есть ли договорняки в UFC?
Хабиб договорился с Гейджи и красиво завершил карьеру, Макгрегор под заказ сложил Серроне за 40 секунд... «Плеймейкер» проверил обоснованность подозрений UFC в нечестной игре.
«Химки» после Юрана — 2:10 в трех матчах! И что теперь делать?
В стартовом поединке 7-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил подмосковную команду 4:1.
Бред, блеф или сложная схема? Как воспринимать новости о готовности «Челси» заплатить 15 миллионов за Захаряна
О возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» сейчас говорят многие, но вопросов остается больше, чем ответов.
Медведева в Штатах ждет Козлов, Непомнящего — сам Карлсен. Приключения наших нейтралов
С понедельника внимание российских болельщиков будет приковано к Нью-Йорку - там стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» с участием большой группы наших теннисистов. Жеребьевка US Open-2022 уже состоялась.
«Захарян не будет играть в «Челси». Он не готов к АПЛ». Мнение Орещука
Бывший спортивный директор «Динамо», агент Роман Орещук прокомментировал «Плеймейкеру» возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».
Черчесов против Головина, Хайкин против Зинченко. В Лиге Европы определились группы
В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23.
Грех не поставить на СуперМакса с таким коэффициентом! Расклады на Гран-при Бельгии
26 - 28 августа легендарный автодром Спа-Франкоршам примет 14-й в нынешнем сезоне этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Левандовски против «Баварии», Холанд против Дортмунда. Жеребьевку Лиги чемпионов подтасовали?
В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Кто из спортсменов покинул Россию за полгода санкций
Изоляция нашего спорта, продолжающаяся ровно шесть месяцев, не могла не привести к сменам гражданства и отъезду за рубеж как наших атлетов, так и иностранных легионеров. Однако эта миграция, вопреки опасениям, пока не стала массовой.
Кубок мира по хоккею будет. Но кому он нужен без Капризова, Овечкина и других русских звезд?
НХЛ твердо намерена вернуться к проведению Кубков мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика