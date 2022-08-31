«Арсенал» одержал пятую победу кряду и продолжает лидировать в чемпионате Англии

Лондонский «Арсенал» со счетом 2:1 переиграл «Астон Виллу» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Англии.

В составе «канониров» голами отметились бразильские нападающие Габриэл Жезус (30-я минута) и Габриэл Мартинелли (77). У клуба из Бирмингема точным ударом отметился бразильский полузащитник Дуглас Луис (74).

«Арсенал» одержал пять побед на старте нового сезона английской премьер-лиги и с 15 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата.

Отметим, что «Астон Вилла» под руководством Стивена Джеррарда потерпела четвертое поражение в пяти матчах и с тремя очками опустилась в зону вылета.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» 4 сентября в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Астон Вилла» днем ранее на своем поле примет «Манчестер Сити».

АПЛ

5-й тур

«Арсенал» - «Астон Вилла» - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Жезус, 30. 1:1 Луис (74). 2:1 – Мартинелли (77).