Обамеянг – в стартовом составе «Челси» на матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо»

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и лондонского «Челси» на матч группового этапа Лиги чемпионов.
«Динамо» З: Ливакович, Мохарамми, Ристовски, Перич, Шутало, Адеми, Иванушец, Любичич, Мишич, Петкович, Оршич.
«Челси»: Кепа, Джеймс, Аспиликуэта, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Маунт, Хаверц, Стерлинг, Обамеянг.
Напомним, матч «Динамо» Загреб – «Челси» состоится сегодня, 6 сентября и пройдет на домашней арене хорватского клуба. Встреча начнется в 19.45 по Москве, а главным арбитром выступит Иштван Ковач из Румынии.
источник: «Советский спорт»