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«Лейпциг» Тедеско крупно проиграл «Шахтеру», а «Реал» без Бензема разгромил «Селтик»

Результаты матчей Лиги чемпионов.
06 сентября 2022 23:54
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 6 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов.

Так, мадридский «Реал» на выезде разгромил шотландский «Селтик» (3:0). По голу забили Винисиус Жуниор (56-я минута), Лука Модрич (70-я) и Эден Азар (77-я).

К слову, капитан «сливочных» Карим Бензема получил травму колена и покинул поле в середине первого тайма.

В параллельном матче донецкий «Шахтер» крупно победил «РБ Лейпциг» (4:1), который выступает под руководством бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

Таким образом, турнирное положение в группе F выглядит следующим образом:

1-е место – «Реал» (3 очка)

2-е место – «Шахтер» (3 очка)

3-е место – «Лейпциг» (без очков)

4-е место – «Селтик» (без очков)

14 сентября «Реал» сыграет дома против «Лейпцига», а «Селтик» в тот же день отправится в гости к «Шахтеру».

источник: «Советский спорт»
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