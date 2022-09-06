«Лейпциг» Тедеско крупно проиграл «Шахтеру», а «Реал» без Бензема разгромил «Селтик»

Сегодня, 6 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов.
Так, мадридский «Реал» на выезде разгромил шотландский «Селтик» (3:0). По голу забили Винисиус Жуниор (56-я минута), Лука Модрич (70-я) и Эден Азар (77-я).
К слову, капитан «сливочных» Карим Бензема получил травму колена и покинул поле в середине первого тайма.
В параллельном матче донецкий «Шахтер» крупно победил «РБ Лейпциг» (4:1), который выступает под руководством бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско.
Таким образом, турнирное положение в группе F выглядит следующим образом:
1-е место – «Реал» (3 очка)
2-е место – «Шахтер» (3 очка)
3-е место – «Лейпциг» (без очков)
4-е место – «Селтик» (без очков)
14 сентября «Реал» сыграет дома против «Лейпцига», а «Селтик» в тот же день отправится в гости к «Шахтеру».