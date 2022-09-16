Кепа признался, что мог покинуть «Челси» минувшим летом

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага хотел уйти из команды в летнее межсезонье. Об этом испанский футболист заявил инсайдеру Фабрицио Романо. По словам голкипера, он отказался от этой идеи после беседы с руководством.

«Клуб оказал мне оказал доверие. Руководство всегда хотело, чтобы я был частью команды. Мы тщательно обсудили все вопросы, и я очень рад остаться и быть в этом великом клубе», – заявил голкипер.

Напомним, 27-летний футболист перебрался в «Челси» летом 2018 года. Он был куплен у «Атлетика» за 80 млн евро.

В новом сезоне испанец отыграл за «синих» 2 матча и пропустил 2 гола.