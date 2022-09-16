Министр внутренних дел Германии призвал отстранить сборную Белоруссии от турниров под эгидой УЕФА

Сборную Белоруссии могут лишить возможности выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА. С таким предложением выступил руководитель Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

По ее словам, Белоруссию следует наказать за тесное сотрудничество с Россией.

«Белоруссию, как основного сторонника российского руководства, следует отстранить от всех международных футбольных матчей и турниров», – говорится в письме Фезер, которая также потребовала отстранить российских и белорусских представителей от работы международных федерациях.

Напомним, Россию отстранили от турниров под эгидой УЕФА в мае 2022 года. Бан продлится до конца сезона-2022/23.