Александр Кокорин: Меня вдохновляет смена обстановки. Очень рад играть за «Арис»

Российский нападающий Александр Кокорин дал комментарий клубной пресс-службе после поражения от «Кармиотиссы» (1:2) в 4-м туре чемпионата Кипра.

Напомним, 31-летний форвард забил дебютный гол за новую команду и отличился впервые за 655 дней.

«Двоякие эмоции, потому что команда проигрывала, но у меня получилось забить. Поэтому полностью особой радости не испытал. Но рад, что получилось так быстро забить. Это дополнительно придаст мне эмоций, для уверенности это очень хорошо. Если брать лично для меня.

Что вдохновляет на тренировках? В первую очередь, смена обстановки. То, что я начинаю получить игровое время. Я сыгрываюсь с командой, мне нравится тренировочный процесс. В принципе все нравится, все устраивает. Я очень рад быть здесь», – заявил Кокорин.

Напомним, права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине». Он выступал за эту команду с января 2021-го, но так и не смог закрепиться в составе из-за проблем со здоровьем. В его активе 11 матчей и две желтых карточки.