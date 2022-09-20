Сборная России пропустит жеребьевку Евро-2024

Пресс-служба РФС выступила с официальным заявлением по поводу участия сборной России в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщается на сайте организации, национальная команда пропустит мероприятие, которое пройдет 9 октября в немецком Франкфурте.

«Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», – сказано в сообщении РФС.

Ранее сборную России не допустили до чемпионата мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.