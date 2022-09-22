Лига наций: Голландия обыграла Польшу, а Бельгия вырвала победу у Уэльса

Сегодня, 22 сентября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги наций.

Так, сборная Голландии обыграла на выезде команду Польши. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Коди Гакпо (14-я минута) и Стивен Бергвейн (60-я).

В параллельной встрече сборная Бельгии вырвала победу у команды Уэльса (2:1). Автором решающего гола стал Миши Батшуайи. Также отличился Кевин де Брюйне, а у проигравших забил Киффер Мур.

Таким образом, турнирное положение в Лиге А группы 4 выглядит следующим образом:

Нидерланды (13 очков)

Бельгия (10)

Польша (4)

Уэльс (1)

Добавим, что 25 сентября голландцы примут сборную Бельгии, а валлийцы в тот же день сыграют в родных стенах против Польши.