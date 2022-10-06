Аргентинский тренер Хорхе Сампаоли возглавил «Севилью». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 6 октября, наставник подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Напомним, последним местом работы Сампаоли был французский «Марсель», который он покинул в июле 2022-го. Таким образом, аргентинец сменил у руля «Севильи» испанца Хулена Лопетеги, который был уволен по решению руководства.

К слову, в нынешнем сезоне Ла Лиги андалусийский клуб занимает 16-е место в таблице, набрав 5 очков в 7 матчах.