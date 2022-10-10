УЕФА сообщил об ошибке в расписании квалификации ЧЕ-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил об ошибке в календаре квалификационного раунда Евро—2024.

Отметим, что жеребьевка состоялась накануне в Франкфурте-на-Майне. Квалификация должна была начаться 23 марта 2023 года.

«Сообщаем вам, что заметили проблему с календарем отборочного турнира, и просим вас не учитывать отправленный список матчей. Новая версия будет выпущена как можно скорее. Приносим извинения за неудобства», — говорится в заявлении УЕФА, опубликованном на странице Футбольной ассоциации Уэльса в соцсетях..

Добавим, что чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА временно запретила сборным России и клубам из РФ участвовать в крупных международных турнирах.