Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч против «Аякса» в ЛЧ

Тренерские штабы итальянского «Наполи» и нидерландского «Аякса» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Грузинский вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия выйдет на поле с первых минут.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Кварацхелия, Распадори.

«Аякс»: Пасвер, Басси, Блинд, Тимбер, Санчес, Тейлор, Альварес, Классен, Бергвейн, Бергхейс, Кудус.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 12 октября, а Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны. Игру обслужит бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Цваером. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.