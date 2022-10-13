«Ференцварош» Черчесова сломил сопротивление «Црвены Звезды» в Лиге Европы

Венгерский «Ференцварош» на своем поле принимал сербскую «Црвену Звезду» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу будапештского клуба.

В составе хозяев отличились Кристоффер Захариассен (23-я минута) и Сэми Ммаэ (61-я).

Гости ответили забитым мячом в исполнении Стефана Митровича (55-я).

Таким образом, команда Станислава Черчесова с девятью очками возглавляет турнирную таблицу квартета H. Подопечные Милоша Милоевича располагаются на четвертой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Ференцварош» примет дома «Монако», а «Црвена Звезда» сыграет в Белграде против «Трабзонспора». Обе встречи состоятся 27 октября.