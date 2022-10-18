Кокорин ответил Канчельскису: Не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом

Форвард «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на критику экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса.

Ранее последний заявил, что нападающий «профукал всю карьеру из-за денег».

«Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.

А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», – написал Кокорин в соцсети.

Напомним, 31-летний форвард перебрался в «Арис» на правах аренды. Он принадлежит итальянской «Фиорентине». К слову, за кипрскую команду Кокорин отыграл 4 матча и забил 3 гола.