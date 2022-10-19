Бэйл отреагировал на победу Бензема в борьбе за «Золотой мяч»

Экс-форвард «Реала» Гарет Бэйл оставил запись в соцсети, посвященную бывшему партнеру по команде Кариму Бензема.
Напомним, 17 октября французский нападающий стал обладателем «Золотого мяча».
«Поздравляю, мой друг», – написал валлиец в соцсети.
Напомним, в прошлом сезоне Бензема помог «сливочным» выиграть Лигу чемпионов, чемпионат, а также Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Кроме того, француз стал победителем Лиги наций в составе национальной сборной. На его счету 56 матчей и 50 голов во всех турнирах.
источник: «Советский спорт»