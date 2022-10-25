Андрес Иньеста: Хочу вернуться в «Барселону» в качестве тренера или спортивного директора

Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что планирует вернуться в каталонский клуб, но уже в другом качестве.

«Мой этап в качестве игрока «Барселоны» уже закончился. Там будет невозможно конкурировать с игроками, они молоды и физически сильны.

Однако я хочу вернуться в «Барселону» в качестве тренера или спортивного директора. Но сперва нужно получить необходимое образование в этом направлении, а там посмотрим», – заявил 38-летний полузащитник испанским СМИ.

Напомним, Иньеста – воспитанник «Барселоны». За первую команду сине-гранатовых он выступал с 2002 по 2018 годы. В его активе 674 матча и 29 трофеев, в том числе 4 титула Лиги чемпионов и 9 – Ла Лиги.