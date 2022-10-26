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«Челси» договорился о трансфере форварда «Лейпцига» Кристофера Нкунку

Ранее француз выступал за «ПСЖ».
26 октября 2022 18:44
автор: Артур Гичунцев

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, клубы достигли принципиальной договоренности он трансфере. Сделка может состояться этой зимой.

«Челси» ждет того, чтобы подписать контракт, детали в этом плане еще не улажены. Все новые руководители согласны с тем, что Нкунку – великолепное приобретение для клуба», – добавил журналист в соцсети.

Напомним, 24-летний француз выступает за «Лейпциг» с июля 2019 года. Он перебрался в команду из «ПСЖ». В нынешнем сезоне нападающий провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 1 ассист

источник: «Советский спорт»
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