Агент Фати пригрозил руководству «Барселоны» уходом игрока по окончании сезона

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати недоволен количеством игровой практики. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, агент футболиста, Жорже Мендеш, заявил руководству, что если ситуация не изменится, хавбек уйдет в другую команду по окончании сезона.

Отмечается, что боссы сине-гранатовых спокойно отнеслись к словам менеджера, поскольку договор Фати действует до 2027 года, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник отыграл во всех турнирах 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.