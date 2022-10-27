Экс-тренер «Зенита» Петржела считает Черчесова сильнее Карпина 

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень двух российских тренеров Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

Отметим, что чехословацкий специалист отдал предпочтение 59-летнему тренеру «Ференцвароша».

«На сегодняшний момент Черчесов сильнее Карпина, так как он старше, у него есть трофеи, успешно тренировал сборную и в нынешней команде у него все хорошо получается. Обидно, что Карпин не сможет возглавить европейский клуб в ближайшее время из-за мировой обстановки, но в будущем Валерий может стать одним из лучших тренеров Европы» – приводит слова Петржелы «РБ-Спорт».

Напомним, что Карпин в качестве главного тренера команды возглавлял «Спартак», «Мальорку», «Торпедо» (Армавир), а в настоящий момент тренирует «Ростов» и сборную России. В свою очередь Черчесов занимает пост главного тренера «Ференцвароша» и успешно выступает в чемпионате Венгрии и Лиге Европы. За период тренерской карьеры российский специалист возглавлял «Спартак», «Динамо», «Терек», «Амкар», польскую «Легию» и тоже был на посту главного тренера сборной.