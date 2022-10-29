«Это все еще возможно»: Иньеста – о возвращении Месси в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил вероятность возвращения Лионеля Месси в каталонский гранд.

«Возвращение в «Барселону» никогда не бывает простым, но Лео может вернуться. Это все еще возможно», – заявил испанец аргентинским СМИ.

Напомним, Месси покинул «Камп Ноу» летом 2021 года и стал игроком «ПСЖ». Он не смог продлить контракт с сине-гранатовыми из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в Париже довольны выступлением нападающего и хотят продлить с ним договор до 2024 года.

К слову, в текущем сезоне 35-летний форвард отыграл во всех турнирах 16 матчей, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.