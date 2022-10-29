Кристофер Мартинс: Чувствую себя намного лучше, прогрессирую неделю за неделей

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, как проходит этап восстановления после травмы бедра. По словам футболиста, он не форсирует события и старается получать удовольствие от процесса.

«Я чувствую себя намного лучше, прогрессирую неделю за неделей. Использую в работе все больше веса, а сегодня приступил к бегу. Нет, не хочу сам себе создавать лишнее давление, просто работаю. Когда придет время, буду готов. Пока работаю.

Стараюсь получать от восстановления удовольствие, потому что травмы – это всегда непросто. Восстановиться через радость от процесса – это моя цель», – заявил полузащитник клубной пресс-службе.

Напомним, 25-летний футболист получил мышечное повреждение и выбыл до конца года. К слову, за красно-белых хавбек успел отыграть в этом сезоне 8 матчей. В его активе 1 гол и 2 ассиста.