Глушаков намерен обсудить с Гогниевым свою замену в матче «Химок» с «Динамо»

Хавбек «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей замене в первом тайме встречи с «Динамо» (1:6) в рамках 15-го тура чемпионата РПЛ.

Напомним, что наставник подмосковной команды Спартак Гогниев убрал футболиста с поля на 35-й минуте матча.

«Это жизнь, футбол, всё бывает, всех меняют, такое случается: бывает, что в первом тайме или во втором. Тренеру что-то не понравилось, обсудим с ним это завтра-послезавтра. Почему я сразу побежал в раздевалку? Когда заменяют в первом тайме, берёшь на себя какие-то недовольства», — цитирует Глушакова «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне Денис провел 18 матчей, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.