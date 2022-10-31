Александр Ерохин – о важности матча против «Краснодара» и дружбе с игроками «Ростова»

- Расскажите о своих эмоциях во время матча?
- Сегодня добились важной победы. Забили в концовке матча, зрелищный и эмоциональный момент для нашей команды. На выезде обыграть «Краснодар» - это очень хороший результат.
- Семья вас всегда поддерживает?
- Всегда. И не только в игровые дни.
- Бывает, что перед важной игрой плохо себя чувствуйте, но нужно все равно выходить на поле?
- Разные ситуации бывают. Даже если заболел, то выходишь. Несмотря на свое состояние во время игры, должен отработать на сто процентов.
- Вы скучайте по «Ростову»?
- Есть ребята из команды с которыми я дружу: Дима Полоз, Хорен Байрамян. Всегда на связи с ними, иногда в отпуске пересекаемся. Остались положительные воспоминания о «Ростове».
Напомним, что «Зенит» завершил первую половину сезона-2022/2023 чемпионата России на первом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.
В воскресенье, 30 октября, подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» на выезде со счетом 1:0.