Александр Ерохин – о важности матча против «Краснодара» и дружбе с игроками «Ростова»

- Расскажите о своих эмоциях во время матча?

- Сегодня добились важной победы. Забили в концовке матча, зрелищный и эмоциональный момент для нашей команды. На выезде обыграть «Краснодар» - это очень хороший результат.

- Семья вас всегда поддерживает?

- Всегда. И не только в игровые дни.

- Бывает, что перед важной игрой плохо себя чувствуйте, но нужно все равно выходить на поле?

- Разные ситуации бывают. Даже если заболел, то выходишь. Несмотря на свое состояние во время игры, должен отработать на сто процентов.

- Вы скучайте по «Ростову»?

- Есть ребята из команды с которыми я дружу: Дима Полоз, Хорен Байрамян. Всегда на связи с ними, иногда в отпуске пересекаемся. Остались положительные воспоминания о «Ростове».

Напомним, что «Зенит» завершил первую половину сезона-2022/2023 чемпионата России на первом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.

В воскресенье, 30 октября, подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» на выезде со счетом 1:0.