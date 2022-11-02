Определились все пары шестого раунда ФОНБЕТ Кубка России

Все команды, прошедшие в шестой раунд розыгрыша ФОНБЕТ Кубка России (Путь регионов), узнали своих соперников по этапу.
Шестой этап проводится в один матч. Четыре победителя сыграют в 1/4 финала с четырьмя командами Российской премьер-лиги, которые заняли третьи места в своих группах (путь РПЛ).
Пары шестого раунда сложились следующим образом:
«КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Звезда» (Санкт-Петербург);
«Кубань» (Краснодар) - «Волга» (Ульяновск);
«Акрон» (Тольятти) - «Алания» (Владикавказ);
«Уфа» - «Динамо» (Махачкала).
Матчи шестого раунда состоятся 16 ноября.
источник: «Советский спорт»