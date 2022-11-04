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Месси не хочет возвращаться в «Барселону». Он считает, что его предали

Аргентинец покинул «Камп Ноу» летом 2021 года.
04 ноября 2022 17:00
автор: Артур Гичунцев

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не заинтересован в возвращении в «Барселону». Об этом написал журналист Гильем Балаге.

По его словам, Жоан Лапорта, вернувшийся на пост президента каталонцев, обещал продлить контракт с игроком, однако, вступив в должность, функционер забыл о договоренности с футболистом.

Более того, аргентинец был недоволен тем, что Лапорта пытался обмануть болельщиков сине-гранатовых: игрок считает, что глава клуба перевернул ситуацию так, что это Месси хотел уйти, хотя, Балаге уверяет, что форвард сделал все ради пролонгации договора.

Наконец, журналист сообщил, что представители испанского гранда несколько раз пытались выйти на связь с окружением нападающего, однако, всякий раз их встречали холодно.

По официальным данным, 35-летний Месси не смог продлить контракт с «Барсой» из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

источник: «Советский спорт»
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