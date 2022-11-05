Агент Жоржиньо прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Милана»

По информации прессы, хавбек «Челси» Жоржиньо получил предложения от «Милана» и «Барселоны».

Впрочем, агент игрока, Жоао Сантос, уже опроверг эти слухи. Менеджер подчеркнул, что футболист хочет остаться в стане «синих».

«Я никогда не встречался со спортивным директором «Барселоны» Алемани. Наш приоритет – продление контракта с «Челси».

Единственный клуб, с которым я разговаривал в последние недели, – это «Челси», – заявил агент итальянским СМИ.

30-летний Жоржиньо выступает за лондонский клуб с июля 2018 года. Его контракт с английским грандом действует до лета 2023-го.

В нынешнем сезоне футболист отыграл во всех турнирах 17 матчей и забил 3 гола.