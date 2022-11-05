Алексей Сафонов: «Спартак» выиграет у «Сочи» - 3:1

Продолжается 16-й тур РПЛ, через час в Сочи местный футбольный клуб принимает «Спартак». Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дате прогноз на эту игру.

- В «Сочи» непонятная ситуация с тренерами. Пишут, что нынешний тренер отстранен. Думаю, эта не та ситуация, когда смена тренера встряхнет команду.

Впереди большой перерыв, многие игроки «Спартака» в сборную не поедут, немного отдохнут. Поэтому им хочется уйти на перерыв в хорошем настроении.

Думаю, «Спартак» выиграет 3:1, «Сочи» тоже играет в атаку, поэтому хозяева забьют.

Матч «Сочи» - «Спартак» пройдет сегодня на арене «Фишт». Начало в 14.00.