Слуцкий - после матча с махачкалинским «Динамо»: Всем нужно быть терпимее и толерантнее

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча с махачкалинским «Динамо» (1:0) в рамках 17-го тура Первой лиги.

«Думаю, что всем нужно быть гораздо терпимее и толерантнее друг к другу. Болельщикам нужно болеть, футболистам - играть, тогда все будет хорошо», - приводит слова специалиста пресс-сужба казанского клуба.

Казанцы набрали 30 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. Динамовцы с 22 очками остались на 11-ой строчке.

В следующем туре команда Леонида Слуцкого 13 ноября примет на своем поле красноярский «Енисей». У обоих коллективов одинаковое количество очков, они являются конкурентами за выход в РПЛ.