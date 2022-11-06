Уткин хочет, чтобы Дзюба перешел в «Торпедо»

Комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на новость о том, что форвард Артем Дзюба ведет переговоры с московским «Торпедо».

«Переговоры Торпедо с Дзюбой - отличная новость. Не то чтоб я скучал. Но Торпедо - это команда, которую надо тащить, и задача, которую Дзюба готов на себя принять, если рассматривает такой вариант - быть тащером.

Это не значит, что у него получится. Но это значит, что пенсионером он себя вроде бы не видит», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор», за который выступал последние несколько месяцев. Одной из причин могли стать долги клуба перед футболистом.

Позже некоторые СМИ написали, что нападающий ведет переговоры с московским «Торпедо».