«Трактор» обыграл «Сибирь» и поднялся в зону плей-офф Кубка Гагарина

«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 3:2.

В составе «медведей» забивали Алексей Бывальцев в большинстве (8-я минута), Кирилл Капустин (20), Михаил Котляревский (20). У гостей голом отличились Никита Шашков (18) и Дмитрий Овчинников (59).

Таким образом, клуб из Челябинска набрал 27 очков и поднялся в зону плей-офф на восьмое место Восточной конференции, где команда из Новосибирска с 33 очками идет четвертой.

«Трактор» 10 ноября сыграет в гостях с «Адмиралом», «Сибирь» в этот же день примет московское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Бывальцев (Ткачев, Телегин), 7:07 (Бол.)

1:1 – Шашков (Мерфи, Ефремов), 17:32

2:1 – 20 Капустин (Шумаков, Хохряков), 19:05

3:1 – Котляревский (Горюнов-Рольгизер, Стась), 19:25

3:2 - Овчинников (Бутзов, Голубев), 58:10