Кака – об игре Кварацхелии: Этот парень очень хорош

Экс-полузащитник «Милана» Рикардо Кака оценил игру грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, выступающего за «Наполи».

«Этот парень очень хорош. Его игра – приятный сюрприз. Жаль, что он и Холанд не сыграют на чемпионате мира. Всегда удивляют игроки, обладающие фантазией. Такие футболисты, которые находят такие решения, каких не видят другие, имеют большое значение», – сказал бразилец итальянским СМИ.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист привлек внимание топ-клубов Европы, в том числе «Реала», «Манчестер Сити» и других.

Напомним, Кварацхелия – экс-игрок «Рубина» и «Локомотива». В Серию А он перебрался из батумского «Динамо». Переход состоялся летом 2022 года.

К слову, за неаполитанцев грузинский вингер отыграл 17 матчей, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.