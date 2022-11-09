«Я опустошен»: защитник «Челси» Джеймс – о пропуске чемпионата мира в Катаре

Защитник «Челси» Рис Джеймс пропустит чемпионат мира в Катаре. Английский футболист получил травму колена и не успел вернуться в строй.

На своей странице в соцсети Джеймс заявил, что тяжело переживает эту ситуацию. По словам игрока, он сделал все, чтоб оправиться к старту турнира.

«Я опустошен. Когда я получил травму, я знал, что будет тяжело восстановиться вовремя, но я думал, что это возможно. Я старался, работая усерднее, чем я когда-либо думал, что смогу это сделать. Я действительно верил, что смогу помочь команде, хотя и знал, что есть риск для всех сторон», – заявил футболист в соцсети.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний Джеймс провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Что касается сборной Англии, то на групповом этапе ЧМ-2022 команда сыграет против Ирана, Уэльса и США.