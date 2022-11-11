«Пари НН» обыграл «Ахмат» и прервал серию из трех поражений кряду

Матч 17-го тура чемпионата России «Пари НН» – «Ахмат» завершился победой хозяев – 3:2.

В их составе отличились Ярослав Михайлов, Тимур Сулейманов и Дмитрий Рыбчинский. У гостей это сделали Владимир Ильин и Артем Тимофеев.

Таким образом, команда Михаила Галактионова прервала серию из трех поражений кряду и ушла на зимнюю паузу, занимая 11-е место в таблице. В ее активе 19 очков. «Ахмат» расположился на 5-й строчке. У клуба из Чечни 26 очков.

РПЛ. 17-й тур

«Пари НН» – «Ахмат» – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 20 Михайлов, 2:0 – 52 Сулейманов, 3:0 – 70 Рыбчинский, 3:1 – 73 Ильин, 3:2 – 86 Тимофеев.

«Пари НН»: Нигматуллин, Корнюшин, Масоэро, Агапов, Александров, Юлдошев (Набиуллин, 79), Михайлов, Майга (Жигулев, 79), Кротов (Шильцов, 57), Янсане (Рыбчинский, 57), Сулейманов.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Швец, Журавлев, Богосовац, Тимофеев, Бериша, Камилов (Агаларов, 59), Олейников (Трошечкин, 46), Садулаев (Харин, 66), Конате (Ильин, 46).

Предупреждения: Майга (7), Кротов (42), Бериша (49), Юлдошев (55).