World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Пари НН» обыграл «Ахмат» и прервал серию из трех поражений кряду

Команда Михаила Галактионова завершила первый круг на 11-м месте.
11 ноября 2022 20:57
автор: Артур Гичунцев

Матч 17-го тура чемпионата России «Пари НН» – «Ахмат» завершился победой хозяев – 3:2.

В их составе отличились Ярослав Михайлов, Тимур Сулейманов и Дмитрий Рыбчинский. У гостей это сделали Владимир Ильин и Артем Тимофеев.

Таким образом, команда Михаила Галактионова прервала серию из трех поражений кряду и ушла на зимнюю паузу, занимая 11-е место в таблице. В ее активе 19 очков. «Ахмат» расположился на 5-й строчке. У клуба из Чечни 26 очков.

РПЛ. 17-й тур

«Пари НН» – «Ахмат» – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 20 Михайлов, 2:0 – 52 Сулейманов, 3:0 – 70 Рыбчинский, 3:1 – 73 Ильин, 3:2 – 86 Тимофеев.

«Пари НН»: Нигматуллин, Корнюшин, Масоэро, Агапов, Александров, Юлдошев (Набиуллин, 79), Михайлов, Майга (Жигулев, 79), Кротов (Шильцов, 57), Янсане (Рыбчинский, 57), Сулейманов.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Швец, Журавлев, Богосовац, Тимофеев, Бериша, Камилов (Агаларов, 59), Олейников (Трошечкин, 46), Садулаев (Харин, 66), Конате (Ильин, 46).

Предупреждения: Майга (7), Кротов (42), Бериша (49), Юлдошев (55).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Матч будет непростым». Кечинов – об игре «Спартака» с «Локомотивом»
Встреча состоится 12 ноября.
11.11.2022 21:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Пари НН» обыграл «Ахмат» и прервал серию из трех поражений кряду
Команда Михаила Галактионова завершила первый круг на 11-м месте.
11.11.2022 20:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ульрайх продлил контракт с «Баварией»
Новый договор рассчитан до лета 2024 года.
11.11.2022 20:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гонщик «Феррари» Сайнс потеряет пять мест на старте Гран-при Сан-Паулу
Испанцу заменили компоненты силовой установки.
11.11.2022 18:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси, Ди Мария и Мартинес – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022
Турнир стартует 20 ноября.
11.11.2022 18:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Конате выйдет в стартовом составе «Ахмата» в Нижнем Новгороде
Автор семи забитых мячей в чемпионате постарается увеличить свой голевой багаж.
11.11.2022 18:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Губерниев: Футбол способен вывести людей на улицы после победы
Телекомментатор Дмитрий Губерниев не согласен с мнением трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной закрыть российские футбольные клуба. Напомним, Ирина Роднина заявила, что российские команды не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из госбюджета.
11.11.2022 18:03
Футбол
Александр Мостовой: Невызов Рамоса, имеет место личная ситуация
Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о новости, что Давид де Хеа и Серхио Рамос не вызваны в сборную Испании на чемпионат мира.
11.11.2022 17:50
Футбол
Олег Корнаухов: У Головина высокий потенциал
Бывший российский футболист Олег Корнаухов считает полузащитника «Монако» Александра Головина достойным игроком, который достоин топовых клубов.
11.11.2022 17:36
Футбол
Владимир Быстров — Родниной: Не разбираетесь в футболе – не лезьте
Спортсмен эмоционально отреагировал на высказывание депутата Госдумы о футбольных клубах.
11.11.2022 17:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Теперь и в Грозном есть свой Чистяков. Как «Ахмат» проиграл в Нижним из-за глупого «привоза»
В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле победил чеченскую команду (3:2).
Отняли мечту и рекорд! Как великого Серхио Рамоса прокатили мимо ЧМ-2022
Один из самых авторитетных защитников мира, звезда «ПСЖ» Серхио Рамос не попал в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.
Четверной в 25 лет? Легко! Похоже, Туктамышева готовит бомбу к московскому Гран-при
12 и 13 ноября в Москве пройдет четвертый этап Гран-при России.
Туда не ходи — сюда ходи. Что можно и что нельзя болельщикам на ЧМ-2022
Многие страшилки о стартующем 20 ноября чемпионате мира по футболу оказались фейками. А какими будут настоящие правила поведения болельщиков во время турнира в Катаре? «Плеймейкер» разбирается.
Матрасный Майк обновил рекорд! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Ферстаппен не победит, и это не фантастика! Расклады на Гран-при Бразилии
11 - 13 ноября на легендарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу пройдет 21-й этап сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Хет-трик и сотый гол в НХЛ! Как Свечников стал супергероем (видео)
Три гола Андрея Свечникова позволили «Каролине» одержать убедительную победу над «Эдмонтоном» (7:2) в матче чемпионата НХЛ.
Кто из наших пролезет в настоящую элиту — может, Самсонова? Итоги женского теннисного сезона
В 2022 году сразу несколько россиянок поднялись в верхние этажи теннисной иерархии. Прогресс налицо, но кое-чего не хватает: хоть одной настоящей звезды и успехов на турнирах «Большого шлема».
Сенсация по расписанию. Почему СКА потерпел два поражения на Дальнем Востоке
Второе кряду поражение СКА в чемпионате совпало с развернувшейся в сети дискуссией о перегруженности календаря КХЛ.
«Мичков сильнее Бедарда, а Димидов лучше всех». Тренер молодежной сборной России — о «Лига Ставок Кубке Будущего» и не только
Главный тренер сборной России U20 Владимир Филатов поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге, который пройдет с 13 по 16 ноября с участием молодых российских, белорусских и казахстанских хоккеистов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика