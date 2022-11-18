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Гола Шупо-Мотинга не хватило сборной Камеруна для победы над Панамой

Товарищеский матч завершился вничью.
18 ноября 2022 15:20
автор: Максим Скороходов

В ОАЭ прошел товарищеский матч между сборными Камеруна и Панамы. Встреча завершилась вничью - 1:1.

На гол нападающего африканской команды Эрика Шупо-Мотинга (48-я минута) панамские футболисты ответили мячом защитника Микаэля Мурильо (55).

Напомним, что сборная Камеруна отобралась на чемпионат мира в Катаре, где сыграет в одной группе с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Товарищеский матч, Абу-Даби

Камерун - Панама - 1:1 (0:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 48 - Мурильо, 55

источник: «Советский спорт»
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