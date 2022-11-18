Гола Шупо-Мотинга не хватило сборной Камеруна для победы над Панамой

В ОАЭ прошел товарищеский матч между сборными Камеруна и Панамы. Встреча завершилась вничью - 1:1.
На гол нападающего африканской команды Эрика Шупо-Мотинга (48-я минута) панамские футболисты ответили мячом защитника Микаэля Мурильо (55).
Напомним, что сборная Камеруна отобралась на чемпионат мира в Катаре, где сыграет в одной группе с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Сербии.
Товарищеский матч, Абу-Даби
Камерун - Панама - 1:1 (0:0)
Голы: Шупо-Мотинг, 48 - Мурильо, 55
источник: «Советский спорт»