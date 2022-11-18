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ЦСКА определится с продажей Гайча после матчей Кубка России

Игроком активно интересуется «Индепендьенте».
18 ноября 2022 20:15
автор: Артур Гичунцев

Московский ЦСКА может продать аргентинского форварда Адольфо Гайча. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По его данным, судьба футболиста решится в ближайших двух матчах Кубка России. Об этом есть договоренность между игроком и руководством.

Кроме того, Карпов подчеркнул, что нападающий привлек внимание «Индепендьенте».

«На Песчаную даже звонили. Но официальных бумаг, по моим данным, в клубе пока не видели», – добавил инсайдер в соцсети.

В текущем сезоне 23-летний Гайч провел 11 матчей и забил 2 гола. Также на его счету 2 голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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