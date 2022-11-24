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Роналду попал в стартовый состав сборной Португалии на матч ЧМ-2022 против Ганы

Встреча начнется в 19.00 мск.
24 ноября 2022 18:13
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 24 ноября, на чемпионате мира по футболу состоится матч между сборными Португалии и Ганы. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

За час до начала игры команды объявили стартовые составы.

Португалия: Диогу Кошта, Диаш, Геррейру, Канселу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Перейра, Невеш, Жоау Фелиш, Роналду, Отавиу.

Гана: Ати‑Зиджи, Салису, Пати, Андре Айю, Баба Абдул, Амарти, Вильямс, Кудус, Абдул Самед, Джику, Сейду.

К слову, следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте.

источник: «Советский спорт»
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