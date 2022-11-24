Роналду – о победе сборной Португалии в матче с Ганой: Это был только первый шаг!

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче группового этапа ЧМ-2022 с командой Ганы.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2, а 37-летний нападающий стал автором первого гола: он забил его с пенальти на 50-й минуте.

«Очень важная победа в нашем дебютном матче на этом чемпионате мира, но ничего не выиграно! Это был только первый шаг! Мы по-прежнему сосредоточены на достижении наших целей. Вперед, Португалия!» – написал 37-летний форвард в соцсети.

Ранее стало известно, что Роналду был признан лучшим игроком матча Португалия – Гана.