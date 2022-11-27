«Алания» победила «Уфу» и вернулась на второе место в Первой лиге

Футболисты «Алании» победили «Уфу» в матче 20-го тура Первой лиги. Встреча во Владикавказе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, которые прервали свою трехматчевую серию из поражений.

У победителей голы на счету Алексея Татаева (28-я минута) и Николая Гиоргобиани (64), у гостей отличился Алексей Евсеев (38).

После 20 туров лидирует «Балтика», набравшая 41 очко. «Алания» набрала 38 очков и вышла на второе место в чемпионате. У казанского «Рубина» - 37 очков, у «Енисея» - 34.

«Уфа» с 18 очками, находится на 16-м месте.

По регламенту соревнований в премьер-лигу выходят команды, занявшие первое и второе место в турнирной таблице. Команды, ставшие третьей и четвертой, играют стыковые игры с двумя командами премьер-лиги.

Игры Первой лиги возобновятся в марте 2023 года.