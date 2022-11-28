Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за умышленное искажение государственного флага Ирана, сообщают британские СМИ.
По данным источника, иранские футбольные чиновники намерены добиваться реакции Международной федерации футбола (ФИФА) на эти действия.
Ранее пресс-служба сборной США опубликовало фото флага Ирана без эмблемы Исламской Республики, намеренно исказив его. В американской сборной объяснили, что этот шаг является поддержкой протестующих в Иране, которые борются за права человека. Позже фото было удалено.