Франк Кессье может перейти в «Интер»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье привлек внимание миланского «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, «нерадзурри» хотят подписать игрока в зимнее трансферное окно. Отмечается, что директор «Интера» Пьеро Осилио пытался пригласить футболиста еще в 2017 году, но тогда хавбек предпочел заключить контракт с «Миланом».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» недовольны выступлением ивуарийца и готовы продать его этой зимой.

В нынешнем сезоне 25-летний Кессье отыграл 17 матчей и забил 2 гола. Его контракт с каталонским клубом действует до 30 июня 2026 года.