Сборная Марокко установила рекорд Африки на чемпионате мира в Катаре

Сборная Марокко на чемпионате мира в Катаре установила рекорд для африканских команд.

Никогда раньше команда из данного региона не набирала 7 очков на групповом этапе.

Напомним, что Марокко выиграло группу F, в которой находились сборные Хорватии, Бельгии и Канады.

Вместе с «атласскими львами» в плей-офф вышли «шашочные», набрав 5 очков. Их соперники станут известны после того, как пройдет 3-й тур в группе Е, в которой на выход претендуют все четыре команды, включая Испанию и Германию.