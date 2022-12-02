Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Южной Кореи оказалась сильнее национальной команды Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу азиатов.

В составе победителей отличились Ен Вон Ким (27-я минута) и Хи Чхан Хван (90+1-я).

Европейцы ответили забитым мячом в исполнении Рикарду Орты (5-я).

Таким образом, команда Паулу Бенту с четырьмя очками финишировала на второй позиции турнирной таблицы квартета H и вышли в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет против первого места группы G.

Подопечные Фернанду Сантуша с шестью очками остановились на первой строчке и также пробились в плей-офф турнира, где встретятся со вторым местом квартета G.