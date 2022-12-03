«Мы расстроены. Эмоций нет». Тадич - о вылете сборной Сербии с ЧМ-2022

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич дал комментарий после поражения своей команды от Швейцарии (2:3) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.

«Мы расстроены, мы приехали сюда, чтобы выйти из группы. У нас были шансы, провели хороший матч. Эмоции? Эмоций нет, мы проиграли», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Команда Мурата Якина с шестью очками финишировала на втором месте турнирной таблицы квартета G и вышла в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет против Португалии.

Подопечные Драгана Стойковича с одним очком остановились на четвертой позиции и покидают турнир.