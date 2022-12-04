Венгер допустил, что вылет Германии с ЧМ-2022 связан с политическими акциями

Французский тренер Арсен Венгер дал комментарий после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборной Германии и Коста-Рикой (4:2). Немецкой команде не хватило этой победы для выхода в плей-офф мирового первенства.

«Приезжая на чемпионат мира, все знают, что проигрывать первый матч нельзя. Команды, у которых достаточно опыта, - например, Англия и Франция - хорошо провели первую игру. Они были сконцентрированы на турнире, а не на политических акциях», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Сборная Коста-Рики набрала 3 очка и замкнула группу. Команда Германии, добыла 4 очка, но по разнице забитых и пропущенных мячей стала лишь третьей.

Таким образом, обе команды покинули чемпионат мира 2022 года.