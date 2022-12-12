Игрок сборной Нидерландов Дюмфрис попал в список интересов «Барселоны» 

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность подписать защитника «Интера» Дензела Дюмфриса в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, контракт игрока сборной Нидерландов с «нерадзурри» рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источник, 26-летний футболист привлек внимание несколько топ-клубов своим выступлением на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Нидерландов. Представители каталонского клуба рассчитывают выиграть трансферную борьбу за игрока. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Добавим, что Дюмфрис присоединился к «Интеру» в августе 2021 года. За миланскую команду он провел 65 матчей, забил семь голов и отдал десять результативных передач.