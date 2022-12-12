«Прикольно, но нет». Слуцкий не хочет тренировать в медиалиге

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий не рассматривает вариант с трудоустройством в клуб медиалиги.

«У вас очень много тренеров с большим футбольным прошлым. Тренеры глубоко вовлечены во все процессы, которые у вас происходят в медийной лиге. Это прикольная история, но, надеюсь, нет», - заявил специалист в интервью YouTube-каналу Chepa.

Напомним, ранее Слуцкий покинул пост наставника казанцев по собственному желанию, несмотря на то, что команда идет в группе лидеров Первой лиги. В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Леонида Викторовича вылетел из РПЛ, однако тренер сохранил свой пост, заявив, что не бросит команду в трудный момент.

До работы в Казани Слуцкий тренировал «Москву», ЦСКА, сборную России, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».